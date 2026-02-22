Сотрудники Секретной службы США застрелили вооруженного мужчину, проникшего на охраняемую территорию вокруг поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении представителя службы Энтони Гульельми.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина незаконно проник в охраняемую зону вокруг Мар-а-Лаго, после чего был застрелен сотрудниками Секретной службы и помощником местного шерифа. Его личность пока не раскрывается.

Офис шерифа округа Палм-Бич показал фотографию дробовика и канистры с бензином, принадлежавших злоумышленнику, проникшему в Мар-а-Лаго. Мотивы его действий остаются неизвестными.

Отмечается, что в момент инцидента лиц, находящихся под охраной Секретной службы, в поместье не было. Дональд Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне.