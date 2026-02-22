Бывший игрок саудовского клуба «Аль-Насра» Шайя Шарахили рассказал, что португальский футболист Криштиану Роналду пробовал соблюдать пост во время Рамадана вместе с мусульманскими игроками команды.

По словам Шарахили, Роналду в прошлом году постился в течение двух дней, чтобы лучше понять, что испытывают мусульмане во время священного месяца.

«Криштиану Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня, чтобы почувствовать, что переживают мусульмане во время поста», — заявил Шайя Шарахили в комментарии для Thmanyah Sports в социальных сетях.