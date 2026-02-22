Житель штата Огайо стал обладателем крупного приза в лотерее благодаря случайной ошибке при покупке билетов. Об этом сообщает UPI.

Таксист из города Эйвон-Лейк планировал приобрести семь билетов ежедневной лотереи Rolling Cash 5 с одной и той же комбинацией чисел. Однако по ошибке он купил семь билетов на один тираж: один с любимой последовательностью, а остальные шесть — со случайным автоматическим подбором чисел.

В результате один из «автоматических» билетов принес мужчине выигрыш в размере 291 тысячи долларов. Кроме того, в другой комбинации он угадал три числа и получил дополнительные 10 долларов.

Счастливчик признался, что иногда даже ошибка может оказаться весьма выгодной.

По его словам, теперь он собирается уволиться с работы, чтобы проводить больше времени с женой. Часть выигрыша он направит на погашение ипотеки, оплату медицинских расходов супруги и другие долги.