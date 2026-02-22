Президент США Дональд Трамп призвал стриминговую компанию Netflix уволить члена совета директоров, бывшего советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс, и предупредил о возможных последствиях в случае отказа.

В своей публикации в социальной сети Truth Social американский лидер заявил, что Netflix должен «немедленно уволить» Райс, которую он назвал «одержимой борьбой с Трампом».

По словам президента США, если Райс сохранит свою должность, компания может столкнуться с негативными последствиями.

«У неё нет ни таланта, ни навыков — она просто политический халтурщик», — добавил Трамп.