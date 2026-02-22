Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард покинула зал во время выступления министра торговли США Говарда Лютника на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посчитав его антиевропейскую риторику неуместной для подобной площадки.

Позже Лагард пояснила свое решение в интервью The Wall Street Journal, заявив, что речь последнего выступавшего, не получившая никаких опровержений, содержала чрезмерно резкие критические высказывания в адрес Европы, а также политических сил разного спектра. По ее словам, прозвучавшие формулировки были оскорбительными и неоправданными в контексте международного мероприятия.

Как сообщили источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, в ходе своего выступления Лютник принизил экономическое значение европейских стран и поставил под сомнение их конкурентоспособность, что вызвало заметный дискомфорт у части присутствовавших в зале европейских участников форума.

Выступление, которое покинула Лагард, проходило 20 января на VIP-мероприятии, где присутствовало более ста человек. Лютник завершал программу выступлений. По данным агентства, американского министра посадили в конец зала на менее удобное место, тогда как торговый представитель США Джеймисон Грир и главный исполнительный директор Blackrock Inc. Ларри Финк находились за главным столом.