Король Великобритании Карл III предоставил правоохранительным органам доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, связанным с деятельностью его брата — принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в период его работы в качестве торгового спецпредставителя страны.

Об этом сообщает газета The Observer со ссылкой на источники.

«Мы заявили, что будем полностью и искренне сотрудничать с правоохранительными органами», — сообщил источник из королевского окружения.

При этом остаётся неизвестным, будут ли проводиться обыски в Букингемском дворце, где принц Эндрю располагал частным офисом и апартаментами до 2022 года.

Газета также пишет, что некоторые представители королевского окружения опасаются: расследование деятельности принца Эндрю может выявить возможную причастность высокопоставленных сотрудников резиденции монарха к сокрытию предполагаемых преступлений.

По словам источника, если подобные факты имели место, то это происходило во времена правления королевы Елизаветы II. В тот период ни король Карл III, ни наследник престола — принц Уильям — не могли принимать соответствующих решений.