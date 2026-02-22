Сегодня Прощеное воскресенье. День, который напоминает о силе прощения, смирения и ответственности за свои слова и поступки. Он открывает «дверь» в пост, который начинается завтра, — время внутренней дисциплины, молитвы и размышлений.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

«Для меня эта дата имеет личное измерение. Два года назад президент Украины Владимир Зеленский назначил меня Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Азербайджанской Республике. В этот день, прежде всего, искренне прошу прощения у всех, кого мог обидеть словом, делом или даже мыслью — сознательно или неосознанно.

В то же время хочу выразить глубокую благодарность всем, кто каждый день работает над укреплением украинско-азербайджанского стратегического партнерства. Пока рано подводить итоги, но за эти два года мы вместе многое сделали — политический диалог, экономическое сотрудничество, гуманитарные инициативы и межличностный контакт. Особенно ценна искренняя поддержка и солидарность в самое сложное для Украины время.

Спасибо азербайджанским друзьям, коллегам, украинской общине, всем кто укрепляет настоящую дружбу между нашими народами и своим трудом и позицией поддерживает Украину.

Пусть Прощеное воскресенье принесет сердца любовь и надежду, а период Великого поста принесет справедливый мир, духовные силы, мудрость и вдохновение для новых благих дел», — отметил дипломат.