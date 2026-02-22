Немецкая газета Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку сообщила о вероятности военного удара США по территории Ирана уже в ближайшие дни — в понедельник или вторник.

По информации издания, в Вашингтоне согласовано проведение силовой операции. Источник в Белом доме, на которого ссылается Кириаку, утверждает, что атака может состояться 23 или 24 февраля.

Кроме того, бывший разведчик рассказал о расстановке позиций внутри команды президента США Дональда Трампа по этому вопросу. По его словам, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет поддерживают инициативу. В то же время против дальнейшей эскалации выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.