Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в блокировании европейской помощи Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

По словам Туска, Орбан заблокировал очередной пакет поддержки Киева, а председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пытается препятствовать реализации программы SAFE, предусматривающей финансирование обороны и польской оружейной промышленности. «Угадайте, кто доволен», — написал польский премьер.

Спустя несколько часов Орбан ответил коллеге, подчеркнув, что действует исходя из национальных интересов Венгрии. Он также напомнил о действиях президента Украины Владимира Зеленского, которые, по его мнению, направлены против Будапешта.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан их защищать», — заявил венгерский премьер.

Спор развернулся на фоне обсуждения финансирования Украины и распределения средств в рамках европейских механизмов поддержки и сопровождался взаимными обвинениями в блокировании решений.