Иран заключил с Россией секретное соглашение на сумму €500 млн о закупке зенитных ракетных комплексов в рамках программы восстановления системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, оказавшиеся в открытом доступе.

Контракт, по данным издания, был подписан в декабре. В соответствии с договоренностями Россия должна поставить Ирану 500 зенитных ракетных комплексов «Верба» и 2,5 тыс. ракет к ним в течение трех лет.

Комплекс «Верба» может поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники. Он предназначен для мобильных подразделений и позволяет создавать рассредоточенную противовоздушную оборону без использования стационарных радиолокационных систем.

Отмечается, что Тегеран намерен укрепить систему ПВО после ее ослабления в результате ударов США и Израиля летом 2025 года.