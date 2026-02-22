НАТО не является прямым участником дипломатического формата мирного процесса, однако оказывает значительное влияние на его ход, усиливая позиции Украины за столом переговоров. Об этом заявила посол Украины при НАТО Алёна Гетьманчук.

По её словам, которые приводит apostrophe.ua, альянс обеспечивает полный цикл предоставления военной помощи — от формирования перечня потребностей до организации логистики поставок.

Гетьманчук отметила, что сначала утверждаются списки неотложных нужд Украины, затем они проходят валидацию на уровне Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, после чего осуществляется координация и реализация поставок.

Кроме того, Альянс участвует в сборе средств в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку американского вооружения для Украины при финансовой поддержке преимущественно европейских партнёров. Параллельно ведётся работа по инвестированию в украинское и европейское оборонное производство.

НАТО также организует заседания Контактной группы по обороне Украины, известные как «Рамштайн»-формат, и отслеживает выполнение обязательств партнёров по предоставлению военной помощи.