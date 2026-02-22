Объявлен состав судейской бригады, которая будет работать на ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ньюкаслом» и агдамским «Карабахом».

Встречу будет обслуживать команда арбитров из Италии. Главным судьей назначен арбитр ФИФА Давиде Масса. Помогать ему на линиях будут Филиппо Мели и Стефано Алассио, а функции четвертого арбитра выполнит Лука Пайретто.

Матч «Ньюкасл» — «Карабах» пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в ночь с 24 на 25 февраля и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Напомним, что первый матч между клубами, который прошел в Баку, завершился победой английской команды со счетом 6:1.