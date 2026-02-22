Не менее шести человек были доставлены в больницы после давки, произошедшей во время традиционного «фестиваля обнаженных» в японской префектуре Окаяма. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии и без сознания.

Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Так называемый «фестиваль обнаженных» проводится в формате массового состязания, в ходе которого участники, одетые только в набедренные повязки, на территории храмового комплекса борются за деревянные жезлы «синги», которые, согласно поверью, приносят удачу.

По данным полиции, давка возникла в момент, когда в главном зале храма погас свет и «синги» были брошены в плотную толпу участников. Организаторы сообщили, что в этом году в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек.

Представители фестиваля уже извинились, признав, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно.

Следует отметить, что история данного фестиваля в префектуре Окаяма насчитывает более 500 лет.