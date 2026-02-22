Партия немецкого канцлера Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) выступила с инициативой ввести возрастные ограничения на использование социальных сетей детьми. Как сообщает Das Handelsblatt, политическая сила предлагает запретить доступ к соцсетям для пользователей младше 14 лет.

Представители партии заявили, что считают детей и подростков наиболее уязвимой аудиторией в цифровом пространстве, которая нуждается в дополнительной защите.

«Когда экономические бизнес-модели специально ориентированы на привлечение внимания, эмоциональное воздействие и влияние на поведение пользователей, государство не может сохранять нейтральную позицию», — говорится в заявлении ХДС.

Также партия призывает ввести аналогичные нормы на уровне Европейского союза. В частности, предлагается обязать операторов цифровых платформ проверять возраст пользователей и вводить значительные штрафы за нарушение установленных правил.