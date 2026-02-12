Азербайджан приглашают вступить в Североатлантический альянс. Во всяком случае, Гюнтер Фелингер, австрийский экономист и председатель Австрийского комитета по расширению НАТО, призвал Азербайджан вступить в НАТО.

Строго говоря, это ещё не официальное приглашение. Более того, высказано оно в стране, которая сама ещё в НАТО не вступила.

Интерес, скажем так, «североатлантической общественности» к Азербайджану более чем понятен. Наша страна практически с нуля создала боеспособную современную армию и продемонстрировала её в деле, одержав блестящую победу в Карабахе. Да, Азербайджан — страна небольшая, но военные возможности недооценивать не стоит. Растущая роль в энергетической безопасности многих стран — членов альянса — также очевидна. И, наконец, уникальное стратегическое положение на перекрёстке меридиональных и широтных логистических путей.

Другой вопрос, что вступление в НАТО — это достаточно долгая процедура, которая предусматривает множество правил, стандартов и т. д. Причём вначале должно быть заявление самой страны, потом, если никто из членов альянса не возражает, ей предоставляется «План действий по членству», и только после этого можно предметно рассуждать о вступлении в альянс. Наконец, вся эта процедура может быть запущена только при соблюдении определённых географических условий. Страна, желающая вступить в НАТО, должна иметь либо протяжённую границу с государством, уже входящим в альянс, либо выход в открытое море. Ни того ни другого у Азербайджана нет.

Дождаться вступления в НАТО Грузии? Звучит привлекательно, но западных, в особенности европейских, политиков куда больше волнуют, похоже, права ЛГБТ, чем всё остальное. Теоретически можно рассмотреть вариант вступления в НАТО вместе с Арменией. Но Армения пока ещё даже не вышла из ОДКБ и не распустила совместных с Россией группировок сухопутных сил и сил ПВО. Рассуждать при таком раскладе о вступлении в НАТО — что-то из области фантазии. То есть, если называть вещи своими именами, подать заявку на членство в НАТО Азербайджан может, но вступление затянется на неопределённый срок.

Но, возможно, даже не это главное. Идея вступления в НАТО была достаточно популярна в Азербайджане в начале девяностых. Тогда Североатлантический альянс воспринимался как грозная сила, способная бросить вызов России и защитить новые независимые государства от «русского медведя». Сегодня, увы и ах, такой уверенности уже нет. Три десятка лет страны НАТО сокращали оборонные бюджеты и армии, в результате чего вооружённые силы многих стран стали просто небеспособными. Тем более нет уверенности в политической воле. Самый наглядный пример здесь — российское воздушное вторжение в Польшу в сентябре 2025 г., на которое так и не последовало адекватного ответа.

И вот на этом фоне Азербайджан выстраивает свою систему безопасности. Прежде всего, это собственная современная, хорошо вооружённая и профессиональная армия. Активно развивается военное сотрудничество с Турцией, где уже подписан такой программный документ, как Шушинская декларация. Она, в числе прочего, предусматривает совместный ответ на внешнюю агрессию. Активно развивается оборонное сотрудничество с Пакистаном. Также Азербайджан активно сотрудничает в военной сфере с государствами Центральной Азии.

Причём здесь наша страна выступает чаще всего в роли донора военно-политических технологий. По сути дела, Азербайджан — один из немногих, кому удалось после восстановления независимости без внешней поддержки с нуля выстроить собственную армию. Неудивительно, что на этом фоне идея вступления в НАТО «любой ценой» уже подрастеряла популярность. Тем более что «цена», особенно на российском направлении, будет высокой, а вот дивиденды — не очень.