Экспертное сообщество продолжает обсуждать «конфетки», которые привёз в своём дипломатическом багаже в Ереван вице-президент США Джей Ди Вэнс. Список действительно солидный.

Как сообщил Вэнс, Соединённые Штаты выдали ряд экспортных лицензий на продажу высокопроизводительных чипов Nvidia для Армении. Эти чипы будут использоваться для строительства новых центров обработки данных в Армении, и реализация проекта фактически уже началась. Также у США Ереван закупил беспилотники V-BAT — они, заявил Пашинян, существенно усилят военные возможности Армении. Анонсированы миллиардные ассигнования в TRIPP, что, в общем-то, было ожидаемо. И, пожалуй, главная сенсация: США и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. Оно предусматривает потенциальные инвестиции и направлено на сокращение энергетической зависимости Еревана от России, а также открывает американским компаниям доступ к поставкам ядерных технологий, топлива и услуг, а также к участию в конкурсе по замене Армянской АЭС, обеспечивающей около 40% электроэнергии страны, на малые модульные реакторы.

Пожалуй, в преддверии и на фоне визита Вэнса в Армению только ленивый не высказался о том, что главная цель США в регионе — это снизить влияние России и, в качестве программы-максимум, оторвать эту страну от Москвы.

На первый взгляд, всё так и происходит. Новые инвестиции, снижение зависимости от РФ в ядерной сфере, новые высокотехнологичные производства — словом, всё то, о чём можно было только мечтать.

Оставим за скобками ироничные вопросы о том, насколько в США оценивают опасность того, что чипы, которые по новой экспортной лицензии получит Армения, попадут затем в Россию или Иран. Несмотря на всю прозападную риторику Никола Пашиняна, эта страна остаётся ведущим хабом по обходу санкций, наложенных на Москву и Тегеран. Не будем даже вспоминать, как Никол Пашинян, который уже тогда изображал из себя прозападного политика, отправил в российскую военную миссию в Сирии сапёров, подготовленных при содействии США. Не станем также акцентировать внимание на том, что привлекательная сумма в девять миллиардов — это не подписанные инвестиционные соглашения, а потенциальные инвестиции. Как говорится, почувствуйте разницу. Куда важнее другое.

Армения остаётся в сильнейшей экономической и инфраструктурной зависимости от России, и эта зависимость не исчерпывается Мецаморской АЭС. Армения как бы «заморозила» своё членство в ОДКБ, но остаётся членом ЕАЭС. И за счёт этого получает от России по внутренним ценам множество товаров, и прежде всего газ, нефть и нефтепродукты. Значительная их часть сегодня идёт транзитом через Азербайджан. Да, наша страна тоже поставила Армении партию мазута. Но основным источником ГСМ остаётся Россия. В концессионном управлении РФ находятся армянские железные дороги. К этому списку можно отнести сотовую связь и газовые сети. Неоднократные попытки Еревана национализировать электросети к внятным результатам не привели. Плюс ко всему всю эту убыточную инфраструктуру надо ещё содержать. И уж точно не выглядит случайным то, что как раз накануне визита Вэнса в Москву вызвали спикера парламента Армении Алена Симоняна и устроили ему впечатляющую «головомойку».

«Закрыть» все эти направления, по которым Армения зависит от России, будет ой как непросто. Готовы ли США к такой филантропии — вопрос открытый. Особенно если Армения не проявляет должной политической воли и, в отличие от обанкротившегося ОДКБ, не устраивает демаршей на площадке ЕАЭС.