Избрание нового верховного лидера Ирана после убийства США и Израилем аятоллы Али Хаменеи может пройти после 6 марта. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

«Возможно, итоговое заседание [Совета] экспертов по выбору лидера в очном формате будет перенесено на время после церемонии похорон мученика-лидера на следующую неделю (в Иране рабочая неделя начинается в субботу — прим.)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, приняты особые меры безопасности для проведения заседания Совета экспертов.