Старший советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Ибрахим Джаббари заявил, что Тегеран нанесет удары по региональным экономическим и нефтяным объектам в случае атак на ключевые центры страны.

«Америка жаждет нефти. Пусть они знают: на данный момент мы закрыли Ормузский пролив и не позволим судам проходить. Любую страну, которая попытается забрать топливо отсюда, мы ударим», — подчеркнул Джаббари.

Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талайиник отметил, что США и Израиль, вероятно, в ближайшие дни прекратят военную операцию против Ирана, так как не ожидали столь мощного ответа.