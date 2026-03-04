Некоторые государства Персидского залива столкнулись с отказом США предоставить им оружие и боеприпасы для защиты от продолжающихся ударов Ирана, сообщает издание Middle East Eye, ссылаясь на западного и бывшего американского чиновника.

По информации источника, как минимум одно государство региона, пострадавшее от иранских атак, запросило у американских властей пополнение своих запасов, которые истощились после ударов США и Израиля по Ирану. Однако эта просьба была отклонена.

Кроме того, другой источник сообщил, что еще одно государство региона интересовалось готовностью США поддерживать их системы противовоздушной обороны и использовать авиабазы на своей территории. При этом, как отметил бывший американский чиновник, страны Персидского залива вряд ли могут рассчитывать на новые поставки ракет-перехватчиков.