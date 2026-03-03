Мэр Киева Виталий Кличко ответит в пределах действующего на Украине законодательства за последствия энергетического кризиса в столице. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, к какой ответственности могут быть привлечены власти Киева после блэкаута.

«Какая будет ответственность? В пределах действующего законодательства», — ответил Зеленский.

Проблемы с электроснабжением в столице Украины и Киевской области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений энергетических объектов в результате российских ударов и продолжались более месяца.