Катар не участвовал в операции США и Израиля против Ирана, а отражает иранские удары в рамках права на самооборону. Об этом говорится в сообщении МИД Катара.

20:04 Катар в течение последних суток нанес удар по территории Ирана.

Отмечается, что это произошло на фоне обвинений Дохи в адрес Тегерана в попытке атаковать гражданскую инфраструктуру. Катар предупреждал, что нанесет ответный удар.

По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, Катар не получал предупреждения от Ирана перед ракетными пусками.