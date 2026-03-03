Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в Иране может появиться лидер, пользующийся популярностью среди населения и придерживающийся умеренных взглядов. Об этом он сообщил на встрече с канцлером Германии Фридрих Мерц в Белом доме.

«Кому-то он нравится. Мы не слишком задумывались об этом», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности прихода к власти старшего сына последнего иранского шаха Реза Пехлеви. По его словам, Ираном мог бы руководить «кто-то, кто сейчас находится внутри страны и популярен среди людей».

Американский лидер подчеркнул, что худший сценарий для США и региона — это когда после вмешательства придёт к власти человек, ничем не лучше предыдущего: «Мы не хотим, чтобы это произошло. Вероятно, это будет худший вариант развития событий: вы пройдете через все это, а через пять лет поймете, что привели к власти кого-то, кто ничем не лучше».

Таким образом, Трамп намекнул на возможность поддержки более умеренных политических сил внутри Ирана, но отметил, что исход событий остаётся неопределённым.