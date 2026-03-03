Президент США Дональд Трамп прокомментировал опасения экспертов по поводу возможного истощения запасов боеприпасов для систем ПВО Patriot и THAAD. По его словам, американские вооружённые силы обладают «буквально неограниченными» запасами вооружений.

«Нет, у нас огромный запас боеприпасов средней и большой мощности, намного большей мощности, чем средняя. У нас неограниченные — буквально неограниченные [запасы]. У них этого нет [зенитных боеприпасов]. Вы же знаете, что у Ирана вообще нет противовоздушной обороны (ПВО). Вы скоро это увидите», — заявил Трамп, его слова приводит портал RealClearPolitics.

В то же время заместитель министра обороны США по политическим делам Колби подчеркнул, что военные ресурсы страны не бесконечны: «Равных американским вооружённым силам нет, но бесконечно применять их и их ресурсы невозможно».

Таким образом, администрация США сочетает уверенность в мощи армии с признанием ограничений в практическом применении боевых ресурсов.