Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку в Ленкоране, откуда заберет россиян, покинувших территорию Ирана, передает корреспондент ТАСС.

18:31 Самолет МЧС России направлен в Азербайджан для эвакуации российских граждан, ранее покинувших Иран через сухопутные пункты пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецборт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и доставит эвакуированных в Москву. В полете россиян будут сопровождать медики отряда «Центроспас», а также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В министерстве уточнили, что операция проводится по поручению президента России Владимир Путин и главы МЧС Александр Куренков.