Иран не видит пока оснований для возобновления переговоров с США, заявил постоянный представитель страны при ООН Али Бахрейни.

«На данный момент мы сомневаемся в целесообразности переговоров. Им следует понять: война не является решением. Мы будем продолжать защищать страну до тех пор, пока не станет ясно, что Иран отличается и не поддается ослаблению или поражению», — отметил Бахрейни на пресс-конференции в Женеве.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран готов к диалогу только при условии прекращения боевых действий и предоставления гарантий безопасности.

«Ранее мы продемонстрировали высокий уровень обороны. Мы остановим эту войну и положим конец феномену безнаказанности для тех, кто атакует гражданские объекты», — добавил он.

По словам Бахрейни, Иран будет продолжать отвечать на удары США и Израиля зеркально, пока агрессия полностью не прекратится. Представитель страны также призвал Вашингтон прекратить использование военных баз в соседних государствах для атак на Исламскую Республику.