Пакистан обратился к Ирану с просьбой воздержаться от военных действий против Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар, передает Ary News.

«Вице-премьер заявил, что между Пакистаном и Саудовской Аравией существует соглашение в сфере обороны. Пакистан связался с Ираном и попросил его не атаковать Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении.

По словам главы пакистанского МИД, Иран, в свою очередь, потребовал гарантии, что территория Саудовской Аравии не будет использована против него. Сообщается, что по просьбе Пакистана Эр-Рияд предоставил необходимые гарантии.