Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооружённые силы могут использовать базы в Испания для операций против Иран, несмотря на недовольство Мадрида. Об этом он сказал на встрече с канцлером Германии Фридрих Мерц в Белом доме.

«Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы не хотим. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели. Никто не будет говорить нам не использовать её, но нам это и не нужно», — отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер пригрозил разрывом всей торговли с Испанией, подчеркнув твёрдую позицию США в вопросе применения своих военных возможностей.