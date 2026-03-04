В Средиземном море загорелся танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz, сообщает Reuters. Сигнал бедствия судно не подавало, данные о состоянии экипажа и груза отсутствуют.

По информации сервисов отслеживания VesselFinder и MarineTraffic, танкер ходит под российским флагом и находится под санкциями США и Великобритании.

Источник агентства утверждает, что судно могло быть атаковано морским дроном, при этом к возможной операции причастна Украина.

Греческое издание Naftemporiki также сообщает о предполагаемой атаке около 04:00 по местному времени и серии взрывов, однако эти сведения пока не подтверждены.