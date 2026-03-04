Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Военно-морских сил страны обеспечить сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив в случае необходимости.

По его словам, если ситуация потребует дополнительных мер для гарантии безопасности судоходства, ВМС США в кратчайшие сроки приступят к сопровождению танкеров. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что при любом развитии событий Вашингтон намерен обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов на мировые рынки и гарантировать свободу навигации в стратегически важном регионе.