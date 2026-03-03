В Бакинском метрополитене начинаются испытания нового расписания движения поездов на «зеленой» и «красной» линиях с целью повышения качества обслуживания пассажиров, говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен».

Одной из ключевых задач нововведения является более эффективное распределение пассажиропотока в дневное время в соответствии с реальным спросом.

«С 4 марта будут внесены изменения в движение поездов до станции «Бакмил» и обратно. В период испытаний пассажирам, следующими по участку «Нариманов – Бакмил», предоставляется обновлённое расписание. Дополнительная информация о ходе испытаний и движении поездов в этом направлении будет доступна широкой публике», — отмечается в сообщении.