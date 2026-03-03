Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сопровождении министра обороны Исраэля Каца и начальника Генерального штаба Сил обороны генерал-лейтенанта Эяля Замира во время визита на авиабазу Пальмахим заявил, что Израиль намерен усилить удары по Ливану и Ирану.

Он отметил, что «Хезболла совершила серьёзную ошибку, напав на Израиль», и подчеркнул, что страна уже дала мощный ответ. Премьер-министр добавил, что в дальнейшем реакции Израиля будут ещё более масштабными и с большей силой.

Он также подчеркнул, что Израиль продолжит наносить удары по Ирану с полной мощью, а израильские пилоты выполняют полёты над территориями Ирана, Тегерана и Ливана.