США нанесли новый удар по руководству Ирана и последствия, вероятно, «довольно существенны», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня новый состав руководства [Ирана] получил еще один удар, и, похоже, он довольно существенный», — сказал он (цитата по CNN).

Удар был «очень сильный», добавил президент.

«Худшим сценарием» для Ирана будет ситуация, когда «к власти придет человек, столь же плохой, как и предыдущий». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники республики были убиты в результате начатой 28 февраля операции США и Израиля.