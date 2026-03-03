Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что из-за военных действий на Ближнем Востоке российские сотрудники не могут связаться с руководством атомной отрасли Ирана. «Нет ни телефонной, ни электронной связи, мы не можем оценить их физическое состояние», — заявил он.

Работы на Бушерской АЭС, строящейся в сотрудничестве с «Росатомом», полностью остановлены. На станции остаются 639 российских сотрудников. Часть работников, находившихся в Тегеране, уже покидает страну, эвакуация с площадки будет проводиться поэтапно.

Лихачев подчеркнул, что проект остается приоритетным для России: «Наши люди там останутся в любом случае. Мы понимаем свою ответственность перед народом и правительством Ирана». Он также предупредил, что возможный военный удар по АЭС приведет к «катастрофе регионального масштаба».