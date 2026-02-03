Разговоры о 72 часах, по истечении которых в результате нарушения перемирия наносится скоординированный удар при непосредственном участии армии США, выглядят очень несерьезно. Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал военный аналитик, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Напомним, согласно последним сообщениям, 72 часа — это ключевой элемент нового многоуровневого плана военных гарантий, который Украина согласовала с США и европейскими союзниками на случай нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.

«Все это выглядит очень несерьезно про 72 часа, потому что нет четкой детализации того, что такое нарушение перемирия. Один или пять дронов – это уже нарушение перемирия? Либо это один или 20 артиллеристских выстрелов? Нет понимания того, что непосредственно считается в данном случае нарушением. Никто не может сказать, где проходит эта «красная» черта, после которой начнется отчет этих 72 часов», — отметил эксперт.

Второй важный момент, по его словам, – это численность европейских военнослужащих: «Их настолько ограниченное число, то есть идет счет на несколько тысяч, максимум – это 10 тыс. человек. В то время как Покровское направление штурмуют 170 тыс. человек».

«На переброску же американских военных требуется от нескольких недель до нескольких месяцев. И тут речь не идет о том, что американцы вступят в войну. Это если рассуждать совсем прагматично», — отметил Ступак.

Также эксперт провел параллели между данными договоренностями и пятой статьей НАТО о коллективной обороне, указав при этом, что испытывает большой скепсис в связи с применением будущей сделки по прекращению огня: «Если пятая оригинальная статья не работает, то ее подделка точно не станет заменой и не является чем-то основополагающим».

«То, что сейчас происходит в Украине – это уже мировая война, можно сказать. А по поводу 72 часов – это больше отговорка, попытка ублажить Украину, либо желание Украины спрятаться. Никто за нас воевать не будет, никакие военные из европейских и американских городов не отправятся в Украину воевать», — уверен аналитик.

Единственный момент, который может сработать, по его мнению, – это миротворцы.

«Есть всего три организации, под эгидой которых можно отправить миротворцев – Европейский Союз, который россиянам сразу не понравится, ОБСЕ, что уже было в Донецке, и ООН. Вот последние две инстанции могут стать основой для отправки миротворцев на линию разграничения. Это может сработать, и я на это больше рассчитываю», — сказал эксперт

В заключение собеседник поделился своими ожиданиями относительно следующего раунда переговоров по указанным гарантиям с участием представителей Украины, США и РФ, которые запланированы на 4–5 февраля в Абу-Даби.

«Все зависит от того, какая делегация приедет на встречу от россиян. Если приедут снова военные, то есть кто-то вроде начальника ГРУ Игоря Костюкова или кого-то другого, то вопрос не сдвинется с мертвой точки, а если будет, например, Ушаков, либо Лавров, то тогда можно будет говорить о том, что процесс пошел. То есть нужны дипломаты и политики, кто-то из помощников Путина, а пока на переговоры приезжают военные, то максимальный результат – это обмен пленными», — заключил Ступак.