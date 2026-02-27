Китай призвал своих граждан в Иране и Израиле как можно скорее покинуть эти страны.

Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран в связи с сохраняющейся напряженностью вокруг страны. Гражданам, находящимся на территории страны, рекомендовано по возможности покинуть Иран, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность, следить за новостями и строго придерживаться указаний местных властей.

Госдеп США распорядился эвакуировать необязательных сотрудников посольства и их семьи из Ирака, так как Иран может ударить по американским объектам в регионе.