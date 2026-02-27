В Лянкяране в море обнаружено тело попавшего в Книгу рекордов Гиннесса жителя села Ашагы Нюведи Алекбера Гасензаде.

Алекбер Гасензаде был победителем спортивного соревнования, проходившего в Москве, пишут местные СМИ. В возрасте семи лет он установил мировой рекорд, за 1 час 44 минуты 25 секунд выполняя упражнение «пресс» лёжа на спине, подняв руки к ногам 3 тысячи раз.

Алексер Гасензаде стал самым юным спортсменом, внесённым в Книгу рекордов Гиннесса. Маленький спортсмен был награждён золотой медалью и дипломом Российского комитета по регистрации рекордов планеты. Он также внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

По данному факту проводится расследование в районной прокуратуре.