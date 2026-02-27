Как сообщалось ранее, арендатор Lake Hotel Агасиф Вердиев, приговорён к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о гибели четырёх человек на территории отеля.

По данному инциденту возбуждено отдельное уголовное дело, в котором фигурируют имена бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева и его супруги Галины Мехтиевой, пишет Qafqazinfo.

Отмечается, что причиной гибели молодых людей стала линия электропередачи, проложенная к земельному участку сельскохозяйственного назначения в поселке Новханы, который официально оформлен на имя Галины Мехтиевой. На принадлежащем ей участке площадью 102 гектара функционировал ряд производственных и перерабатывающих предприятий.

Мехтиевы уже дали показания в рамках расследования. В настоящее время прокуратура проводит всестороннее расследование, к разбирательству также привлечено ОАО «Азерэнержи».

Напомним, инцидент произошёл 21 ноября прошлого года во дворе отеля. Четверо сотрудников — Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), Эмиль Кулиев (2005 г.р.), Эльтадж Алиев (2006 г.р.) и Акпер Зейналов (2007 г.р.) — во время перемещения оборудования задели высоковольтную линию электропередачи и погибли на месте.