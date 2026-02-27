В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Агасифа Вердиева, обвиняемого в причастности к гибели четырех человек в отеле Lake Hotel, расположенном на территории Бинагадинского района.

Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Инцидент произошёл 21 ноября прошлого года во дворе отеля. Четверо сотрудников — Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), Эмиль Кулиев (2005 г.р.), Эльтадж Алиев (2006 г.р.) и Акпер Зейналов (2007 г.р.) — во время перемещения оборудования задели высоковольтную линию электропередачи и погибли на месте.

По факту трагедии прокуратура возбудила уголовное дело по статье 162.3 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц). Агасиф Вердиев был задержан и помещён под стражу.