Международное агентство по атомной энергии сообщило о достижении между Украиной и Россией договорённости о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Временное перемирие необходимо для проведения ремонта резервных линий электропередачи, обеспечивающих стабильную работу станции.

В заявлении агентства, опубликованном 27 февраля в соцсети X, отмечается, что режим тишины был согласован при посредничестве МАГАТЭ и направлен на восстановление резервного электроснабжения станции по линии напряжением 330 кВ.

Также в агентстве уточнили, что на месте продолжаются работы по разминированию территории, чтобы специалисты могли безопасно добраться до повреждённого участка и приступить к восстановительным работам.