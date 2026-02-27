Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обсудил вопрос транзита нефти по трубопроводу «Дружба» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и также пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским

Фицо заявил, что технические данные показывают, что трубопровод работает, в то время как украинская сторона утверждает обратное и продолжает задерживать поставки. Братислава и Будапешт предлагают создать совместную инспекционную группу с Европейской комиссией для проверки ситуации на месте.

Он подчеркнул, что нефть, приобретенная Slovnaft, уже находится на белорусско-украинской границе и юридически принадлежит Словакии. В соответствии с соглашениями ЕС Словакия имеет освобождение от санкций. «Это не «российская нефть» — это наша нефть, оплаченная и юридически защищенная», — сказал Фицо.

Еврокомиссия (ЕК) не получила информации от Украины о том, когда возобновит работу нефтепровод «Дружба», из-за блокировки поставок нефти по которому Венгрия и Словакия блокировали 20-й пакет санкций ЕС против России и выделение Киеву €90 млрд. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

Она отказалась комментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что нефтепровод в реальности находится в рабочем состоянии.