В Санкт-Петербурге задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Его подозревают в получении взяток на сумму более 29 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2020–2021 годах, возглавляя филиал «Газпром инвест Надым», он получил 28 млн рублей, на которые, как утверждается, была куплена квартира в Сочи, а также катер стоимостью свыше 1,7 млн рублей.

Следователи считают, что за вознаграждение он подписывал акты приемки невыполненных работ и помогал подрядчикам избегать штрафов.