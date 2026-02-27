В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего Фахри Джабраилова, задержанного за распространение оскорбительных материалов с фотографиями студентов.

По информации ведомства, неизвестный с помощью программ искусственного интеллекта монтировал изображения студентов юридического факультета Бакинского государственного университета и других вузов, добавлял к ним оскорбительные надписи и распространял в социальных сетях, требуя деньги за их удаление.

В ходе расследования установлено, что Джабраилов осуществлял поиск по тегу «студенты-юристы» в TikTok, собирал фото- и видеоматериалы, редактировал их и распространял через фейковые аккаунты. За удаление материалов он требовал у студентов различные суммы денег.

В отношении Ф.Джабраилова возбуждено уголовное дело, ему предъявлены обвинения по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование продолжается.

