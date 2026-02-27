Азербайджан выразил готовность нарастить объемы транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, сообщает Интерфакс-Казахстан.

По его словам, по итогам 2025 года Казахстан прокачал по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан 1,2 млн тонн нефти. При этом азербайджанская сторона заявила о готовности увеличить транзит до 2,2 млн тонн в год.

Глава Минэнерго отметил, что расширение поставок рассматривается в рамках дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспортировки углеводородов и диверсификации экспортных маршрутов казахстанской нефти.