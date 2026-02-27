Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана предотвратили нелегальный ввоз 347 граммов золота.

По данным Государственного таможенного комитета, четверо граждан Азербайджана, прибывшие рейсом Шарджа–Доха–Баку, пытались пройти «зелёный коридор» без декларирования. В ходе досмотра у них обнаружили незадекларированные золотые слитки Pamp (300 г) и браслеты (47 г).

Предметы, как выяснило предварительное расследование, принадлежали другому лицу и были переданы для незаконного ввоза. По факту проводится расследование.