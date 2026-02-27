Председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провёл встречу с делегацией международной консалтинговой компании Wood Mackenzie во главе с вице-президентом Малкольмом Форбс-Кейблом. В ходе встречи Ибрагимов подчеркнул, что успехи компании во многом связаны с экономическими реформами в Азербайджане, благоприятным инвестиционным климатом и государственной поддержкой горнодобывающего сектора. Было отмечено, что в ближайшие годы планируется ввод в эксплуатацию новых месторождений, а с 2028 года — начало нового этапа производства.

Он отметил, что у AzerGold богатый опыт и компания планирует расширять производство, открывать новые месторождения и выходить на международные рынки.

Особое внимание было уделено перспективам международной экспансии. В числе приоритетных направлений компания рассматривает проекты за рубежом, включая золотые и медные месторождения. В то же время обсуждались возможности сотрудничества с африканскими странами. Хотя Африка привлекает интерес как потенциальный рынок, участники встречи отметили наличие политических и институциональных рисков, требующих тщательной оценки.

В свою очередь, Малкольм Форбс-Кейбл поделился опытом Wood Mackenzie в сфере горнодобычи, энергетики и инвестиционных стратегий, а также представил информацию о проектах по совершенствованию законодательства и повышению инвестиционной привлекательности в разных странах.

Стороны обсудили применение международного опыта в азербайджанской горнодобывающей промышленности, использование аналитических инструментов и повышение конкурентоспособности компании. Было достигнуто соглашение о продолжении переговоров по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая потенциальные проекты в Африке.