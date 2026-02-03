Количество еженедельных рейсов между аэропортом Бен-Гурион и Баку планируется увеличить вдвое — с 14 до 28 — на фоне стремительного роста интереса израильтян к Азербайджану.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, об этом заявил председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид. По его словам, в прошлом году поток туристов из Израиля вырос на 139% по сравнению с 2024 годом.

Издание отмечает, что в 2025 году израильские туристы потратили в Азербайджане около 184 млн шекелей (59 млн долларов), что на 81% больше, чем годом ранее — это самый высокий рост расходов среди всех иностранных гостей страны.

«Баку остается главным магнитом для туристов благодаря сочетанию богатого культурного наследия, современной инфраструктуры и расположению на берегу Каспийского моря», — пишет The Jerusalem Post, связывая рост интереса с открытием в 2022 году азербайджанского туристического офиса в Тель-Авиве.