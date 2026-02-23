Sony рассматривает возможность переноса запуска следующего поколения PlayStation на 2028 или даже 2029 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Причиной возможной задержки называют продолжающийся дефицит оперативной памяти на фоне масштабных инвестиций технологических компаний в инфраструктуру ИИ. С декабря 2025 года по январь 2026-го цены на отдельные виды памяти выросли на 75%.

Крупнейшие игроки рынка, включая Amazon, Microsoft и Alphabet, планируют совокупно направить на развитие ИИ не менее $650 млрд в 2026 году против $217 млрд двумя годами ранее. Усиление спроса на чипы памяти оказывает давление на цепочки поставок потребительской электроники и влияет на себестоимость устройств.

В случае переноса релиза Sony может отойти от традиционного семилетнего цикла активной поддержки консолей.

По оценкам участников рынка, кризис на рынке оперативной памяти может продлиться как минимум до конца 2026 года, однако отдельные аналитики допускают более затяжной сценарий.