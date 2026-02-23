Мэр Киева Виталий Кличко призвал президента США Дональда Трампа занять сторону Украины в ходе переговоров с Россией. Об этом сообщает Sky News.

По словам Кличко, поддержка Соединенных Штатов имеет для Украины «критически важное значение».

«Если мы защищаем свои национальные интересы, говорим о мире и демократии, администрация Трампа должна быть на стороне Украины. Украина является крупнейшей страной Европы, и стабильность крупнейших государств Европы может обеспечить устойчивость всего региона», — отметил он.

При этом журналисты Sky News сообщили, что Кличко с трудом ответил на вопрос о доверии Трампу — перед ответом была заметна продолжительная пауза.

«Я стараюсь ему доверять, однако иногда мне не совсем понятны заявления президента Трампа относительно мира в Украине. Мир в Украине имеет огромное значение», — заявил мэр Киева.

Также Кличко подчеркнул, что итоговое мирное соглашение по Украине не должно стать «соглашением о капитуляции».