Британец Томми Грейвс рассказал о своем опыте отсутствия сна в течение восьми дней, пишет Metro.

Кризис начался в 2021 году, когда Грейвс готовил благотворительный проект и столкнулся с сильным стрессом. Неделя практически полного отсутствия сна привела к стремительному ухудшению его состояния. На шестой день 27-летнего мужчину госпитализировали в психиатрическое отделение, где ему назначили медикаментозное лечение и терапию.

Однако тогда Грейвс не доверял медицинскому персоналу и был убежден, что оказался в телевизионном шоу, а врачи и медсестры — актеры. «Я слышал, думал и видел то, чего не существовало в реальности», — вспоминает он.

В больнице у него диагностировали маниакальный эпизод с психозом, вызванный стрессом и острой депривацией сна. Физическое восстановление заняло около четырех недель, но эмоциональные последствия ощущались гораздо дольше. После выписки Грейвс испытывал сильное чувство стыда и подавленности, а врачи предупредили о риске повторной потери связи с реальностью при хроническом недосыпании.

В последующие годы он изучал влияние сна на психическое здоровье и в апреле 2025 года сменил профессию, став квалифицированным тренером по сну. По его словам, примерно каждый третий житель Великобритании сталкивается с бессонницей из-за образа жизни, при котором поздние выходные сменяются ранними подъемами в будни, формируя хронический дефицит сна.

Сегодня Томми придерживается строгого режима: фиксированное время сна и подъема, отказ от гаджетов за 90 минут до сна, снижение умственной нагрузки вечером и отказ от еды за несколько часов до отдыха. Он подчеркивает, что сон напрямую влияет на психическое здоровье и может как усугублять существующие расстройства, так и провоцировать их развитие.