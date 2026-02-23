Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) отозвало 17 разведывательных отчетов, подготовленных до начала второго срока президентства Дональда Трампа, а также еще два документа, которые отправлены на существенную доработку после проверки качества аналитических материалов.

По данным газеты The Washington Post, опубликованным со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦРУ, проверка показала, что часть отчетов могла содержать предвзятые оценки или представляла собой нецелевое использование аналитических ресурсов.

Среди тем, затрагиваюшихся в отозванных материалах, были вопросы белого национализма и планирования семьи.

После принятого решения отчеты будут удалены из внутренних баз данных Центрального разведывательного управления и больше не будут доступны для использования американскими политиками и государственными структурами.